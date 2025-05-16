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Скібіцький: ГУР розпочало опрацьовувати списки полонених, яких планують повернути під час обміну "1000 на 1000"

Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб.

Скібіцький: ГУР розпочало опрацьовувати списки полонених, яких планують повернути під час обміну "1000 на 1000"
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк

Головне управління розвідки Міноборони України розпочало роботу над списками полонених, які будуть повернені на Батьківщину під час потенційного обміну "1000 на 1000".

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумком переговорів у Стамбулі, пише Укрінформ. 

"Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб. Найближчим часом, уже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною", — каже Скібіцький.

Заступник очільника Міноборони нагадав, що сьогодні відбулося повернення тіл загиблих військових і вкотре наголосив, що Україна буде "робити все для того, щоб кожен громадянин повернувся додому".

  • Міністр оборони України заявив, що на переговорах України і Росії обговорювали два основні питання: обміну полонених у форматі 1000 на 1000 і припинення вогню, сказав голова делегації.
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