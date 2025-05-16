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Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини

«Taurus перетворили на щось на кшталт зброї ядерного рівня — і це неправильно», - заявив глава німецького уряду.

Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Коаліційний уряд Німеччини більше не веде дискусій щодо можливості постачання крилатих ракет Taurus Україні. 

Про це він повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає The Guardian.

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«Ми більше не сперечаємось щодо цього питання в коаліції», — сказав Мерц, зазначивши, що тема не перебуває на порядку денному «на цей момент».

Канцлер розкритикував «перебільшення» навколо потенційної передачі ракет. «Taurus перетворили на щось на кшталт зброї ядерного рівня — і це неправильно», - заявив глава німецького уряду.

За словами канцлера, Великобританія та Франція вже передають Україні крилаті ракети, і цього, на його думку, достатньо. Хоча деякі військові аналітики виступають за використання Taurus як необхідного інструменту для української оборони, Мерц вважає це питання закритим.

Він також розкритикував попередній уряд за відкриту дискусію про передачу озброєння, попри те, що сам раніше підтримував цю ідею як лідер опозиції. Тепер він заявив, що був змушений висловитися з приводу Taurus, оскільки питання стало занадто важливим.

«Путін добре розуміє німецьку. Йому достатньо подивитися вечірні новини, щоб знати, що планують Німеччина та європейці. Це стратегічна перевага для нього і недолік для нас», — сказав Мерц.

  • Його попередник - Олаф Шольц - категорично відкидав ідею постачання німецьких далекобійних ракет Україні.
  • Минулого місяця Мерц перед вступом на посаду ще заявляв, що підтримає постачання Києву Taurus, якщо буде згода партнерів
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