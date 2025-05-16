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ЗМІ: Сирія не планує друкувати гроші в Росії

Ймовірним вибором, де Дамаск друкуватиме гроші — Німеччина або ОАЕ.

ЗМІ: Сирія не планує друкувати гроші в Росії

Сирія планує друкувати нову валюту в ОАЕ та Німеччині замість Росії, що свідчить про покращення зв'язків Дамаска із Заходом та арабськими державами.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, що відображає швидке покращення зв'язків з арабськими державами Перської затоки та західними країнами, оскільки крок до послаблення санкцій США відкриває Дамаску нові можливості.

Ще однією ознакою поглиблення зв'язків між новою владою Сирії та ОАЕ стало підписання Дамаском у четвер початкової угоди на 800 мільйонів доларів з компанією DP World з ОАЕ щодо розвитку порту Тартус – першої такої угоди після несподіваної заяви президента Дональда Трампа про скасування санкцій США щодо Сирії.

Сирійська влада почала вивчати можливість друку валюти в Німеччині та ОАЕ на початку цього року, і зусилля набрали обертів після того, як Європейський Союз послабив деякі зі своїх санкцій проти Дамаска в лютому.

Редизайн передбачає видалення обличчя колишнього сирійського диктатора Башара Асада з однієї з фіолетових купюр сирійського фунта, що залишається в обігу.

Нова влада Сирії намагається швидко відновити економіку, яка перебуває в руїнах після 13 років війни. 

Один з ключових спонсорів Асада, Росія, друкувала сирійську валюту протягом понад десятиліття громадянської війни після того, як ЄС запровадив санкції, що призвели до розірвання контракту з європейськими фірмами.

За інформацією двох сирійських співрозмовників із фінансової сфери, сирійська влада веде переговори про угоду з друкування валюти з компанією Oumolat, що базується в ОАЕ. А сирійський та європейський чиновники повідомили, що у Німеччині дві компанії виявили інтерес до цього питання: державна фірма Bundesdruckerei та приватна компанія Giesecke+Devrient.

Наразі речник Bundesprinteru заявив, що не веде переговорів щодо угоди про друкування валюти з сирійською державою. Giesecke+Devrient відмовилася від коментарів.

Міністерство закордонних справ ОАЕ, уряд Німеччини та голова центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє не відповіли на запити про коментарі.

  • 14 лютого Центральний банк Сирії повідомив, що доставив нові банкноти з Росії, аби подолати гострий дефіцит готівки, через який економіка країни не може функціонувати.
  • Сирійський Центральний банк має лише валютні резерви у розмірі близько 200 мільйонів доларів готівкою, що є величезним падінням порівняно з 18,5 мільярдами доларів.
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