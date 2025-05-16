Адміністрація Трампа виставила на продаж будинок, де розміщена штаб-квартира «Голосу Америки»

Можливий продаж відбувається на тлі спроб Трампа закрити «Голос Америки» та його дочірні мережі у рамках зусиль радника Трампа мільярдера Ілона Маска щодо скорочення розміру федерального уряду.

Адміністрація президента Дональда Трампа виставляє на можливий продаж будинок «Голосу Америки» (VOA) – останню з серії гучних будівель, внесених до списку для «прискореного продажу», оскільки вона прагне зменшити обсяг нерухомості, що належить уряду, передає Bloomberg.

Штаб-квартира «Голосу Америки», раніше відома як Федеральна будівля Вілбура Коена, розташована трохи південніше від Національної алеї та за два квартали від Капітолію США. Спочатку побудована для Адміністрації соціального забезпечення, історична будівля площею мільйон квадратних футів також містить офіси материнського агентства, Агентства глобальних медіа, та Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб.

Можливий продаж відбувається на тлі спроб Трампа закрити «Голос Америки» та його дочірні мережі, включаючи «Радіо Вільна Європа», «Радіо Вільна Азія», Управління мовлення Куби та Фонд відкритих технологій – у рамках зусиль радника Трампа мільярдера Ілона Маска щодо скорочення розміру федерального уряду.

Серед інших об'єктів нерухомості, виставлених на продаж останніми тижнями, – федеральні суди в Лос-Анджелесі та Клівленді, лабораторія Служби безпеки та інспекції харчових продуктів у Сент-Луїсі та штаб-квартира Управління житлового та міського розвитку у Вашингтоні.

Продаж будівлі VOA може залишити працівників та підрядників державних міжнародних новинних мереж без місця дислокації – навіть якщо їм вдасться домогтися від Конгресу або судів скасування скорочення фінансування Трампа.

Раніше федеральний суддя тимчасово призупинив закриття «Голосу Америки», але пізніше апеляційний суд постановив, що Трамп може продовжувати призупиняти фінансування, поки група журналістів «Голосу Америки» оскаржуватиме їхні звільнення.

Минулого року адміністрація Байдена домовилася про 15-річну оренду для «Голосу Америки» нової сучасної офісної будівлі у Вашингтоні. Але в березні кандидат Трампа на посаду керівника Агентства глобальних медіа скасував цю оренду.

Старший радник Карі Лейк назвала оренду «непристойно дорогою», враховуючи директиву Трампа скоротити операції до мінімуму. Натомість вона сказала, що покладатиметься на One America News Network — кабельний канал зі стабільною кількістю протрамповських ведучих — для забезпечення програм для урядових мереж, зазначає Reuters.