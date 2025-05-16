ЗМІ: візит Трампа на Близький Схід забезпечив США інвестиційні зобов'язання на 1,3 трильйона євро

Вони включають плани створення в Абу-Дабі найбільшого у світі кампусу штучного інтелекту, а також інвестиції в авіацію, енергетику та інші промислові сектори.

Президент США Дональд Трамп забезпечив угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами на суму 179 мільярдів євро, повідомляють Euronews.

Вони включають плани створення в Абу-Дабі найбільшого у світі кампусу штучного інтелекту, а також інвестиції в авіацію, енергетику та інші промислові сектори.

Після угод на 536 мільярдів євро з Саудівською Аравією та 217 мільярдів євро з Катаром, Трамп завершує свій візит до Близького Сходу із загальними інвестиційними зобов'язаннями на суму 1,3 трильйона євро.

Візит Трампа до країн Перської затоки можна розглядати як взаємовигідне підприємство, зазначає видання. У той час як президент США прагне іноземних інвестицій, щоб допомогти відродити вітчизняне виробництво, три держави Перської затоки прагнуть прискорити розвиток ШІ, щоб диверсифікувати свою економіку та позбутися залежності від нафти.

Центральним елементом угод з ОАЕ є кампус штучного інтелекту площею 10 квадратних миль в Абу-Дабі з потужністю 5 гігават для центрів обробки даних штучного інтелекту. Об'єкт буде побудовано компанією G42, що спеціалізується на штучному інтелекті, з ОАЕ, у партнерстві з кількома американськими компаніями.

За даними Bloomberg, Трамп розглядав угоду, яка дозволить ОАЕ імпортувати до 500 000 високопродуктивних графічних процесорів Nvidia H100 щорічно до 2027 року. Одна п'ята частина цих чіпів буде виділена G42.

У вівторок Трамп також уклав інвестиційну угоду з Саудівською Аравією в галузі штучного інтелекту на 71 мільярд євро, що допомогло підняти акції Nvidia та інших великих американських технологічних компаній.

Boeing та GE Aerospace також підписали угоду з Etihad Airways, національним авіаперевізником ОАЕ. Etihad зобов'яжеться інвестувати 13,1 мільярда євро у придбання 28 широкофюзеляжних літаків, включно з моделями 787 та 777X з двигунами GE.

В енергетичному секторі американські гіганти, зокрема ExxonMobil Corp., Occidental Petroleum та EOG Resources, співпрацюватимуть з Національною нафтовою компанією Абу-Дабі (ADNOC) для розширення видобутку нафти і газу в рамках угоди вартістю 54 мільярди євро.

Додаткові угоди включають проєкти з Emirates Global Aluminum з виплавки алюмінію та виробництва галію.