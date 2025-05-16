Автомобіль в'їхав у натовп перед футбольним матчем в Іспанії

Голова уряду Каталонії вважає, що це не "важлива подія".

В іспанській Барселоні автомобіль в'їхав у натовп футбольних вболівальників, які збиралися зустріти тренера своєї улюбленої команди.

Як пише BBC, внаслідок інциденту постраждали 13 людей, четверо з них були ушпиталені. Жоден з травмованих не перебуває у стані, який би загрожував життю. Найважчм ушкодженням, за словами лікарів, є перелом ноги.

Водія, який раптово спрямував машину у бік людей після зупинки поблизу групи фанів, затримали. Йому інкримінують небезпечне кермування та завдання тілесної шкоди.

Версія щодо теракту в офіційних звітах не фігурує. Очільник уряду автономії Каталонія Сальвадор Ілья в коментарі місцевій пресі взагалі закликав не робити з цього випадку "важливої події".