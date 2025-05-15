Українські бійці взяли участь у навчаннях Siil 2025 в Естонії

В рамках навчань Siil 2025 в Естонії діє спеціальна оперативна група під назвою Kullisilm. Її завданням є відпрацювання впровадження сучасних та орієнтованих на майбутнє методів ведення війни з використанням безпілотних систем.

Про це повідомила пресслужба навчань.

Цей підрозділ укомплектований українськими бійцями, які приносять знання безпосередньо з передової.

“Ми тут, щоб показати наше обладнання та навчити союзників НАТО вести війну за допомогою безпілотників”, - розповів колишній боєць “Азова” та український експерт з БпЛА із позивним “Рейнджер”.

Він додав, що бійці обмінюються не лише знаннями, а й практичним досвідом.

“Наші дрони добре зарекомендували себе в боях. Оскільки ситуація на полі бою постійно змінюється, дрони також потребують постійного вдосконалення. Наша мета тут — навчатися та навчати один одного. Тож це лише питання часу, коли ви опинитеся на одному рівні з нами”, - наголосив “Рейнджер”.

Українці привезли до Естонії FPV-дрони з функцією нічного бачення, розвідувальні дрони, підсилювачі сигналу та експериментальний проект дрону, здатний доставляти 2,5 кг вибухівки на відстань 65 км.

На навчаннях естонські підрозділи використовують дрони типу Mavic для виявлення цілей, а українські команди діють ударними дронами FPV.