Рубіо анонсував на завтра переговори з Україною і Росією за посередництва Туреччини й США

Але високих очікувань від зустрічі він не має.

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував на завтра зустріч із українською делегацією та міністром закордонних справ Туреччини в Стамбулі. Окремо відбудуться перемовини між американськими посадовцями і російською делегацією нижчого рівня, передає його анонс The Guardian.

Рубіо не має високих очікувань від завтрашньої зустрічі. Він висловив сподівання, що Україна і Росія завтра поговорять за посередництва турецької сторони та деяких американських делегатів.

"Я сподіваюся, що ці розмови відбудуться між Україною і Росією, з турецькими партнерами у кімнаті, разом із кимось з нашої команди або членами нашої команди відповідного рівня", – сказав він.

Американський держсекретар вважає, що участь у перемовинах має брати Путін, а також президент Дональд Трамп.

"Я думаю, що цілком очевидно, що єдиний спосіб досягти прориву тут — це переговори між президентом Трампом і президентом Путіним", – сказав він.