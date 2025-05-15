Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
ГоловнаСвіт

Ердоган: Анкара готова прийняти Путіна і Зеленського, коли вони будуть готові

Президент Туреччини наголосив, що хід війни між Росією та Україною потребує врегулювання шляхом прямих переговорів

Ердоган: Анкара готова прийняти Путіна і Зеленського, коли вони будуть готові
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Ерджеп Ердоган заявив, що Анкара надає великого значення підтримці відкритими каналів діалогу між Україною та Росією з метою якнайшвидшого встановлення миру.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Глава держави висловив готовність Туреччини "прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові", - йдеться в повідомленні.

Ердоган наголосив, що хід війни між Росією та Україною потребує врегулювання шляхом прямих переговорів. Він вказав на надзвичайну важливість досягнення домовленості про мінімальні загальні принципи, щоб запобігти подальшим людським жертвам.

Він також заявив про "історичну можливість" розпочати переговори РФ та України, висловивши рішучу підтримку переговорам як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

  • 15 травня у Туреччині мали б відбутися переговори між Україною і РФ на рівні лідерів, однак Путін не приїхав. Зеленський виконав свою обіцянку і прибув на зустріч із Ердоганом. Разом із ним до Туреччини приїхали міністри та представники усіх розвідок. Зокрема, прибув голова СБУ. 
  • За результатами переговорів із Ердоганом Зеленський вирішив відправити до Стамбула на зустріч із росіянами українських представників. Делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Хоча контрпартнера для нього там не буде.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies