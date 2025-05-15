Ердоган: Анкара готова прийняти Путіна і Зеленського, коли вони будуть готові

Президент Туреччини Ерджеп Ердоган заявив, що Анкара надає великого значення підтримці відкритими каналів діалогу між Україною та Росією з метою якнайшвидшого встановлення миру.
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
"Глава держави висловив готовність Туреччини "прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові", - йдеться в повідомленні.
Ердоган наголосив, що хід війни між Росією та Україною потребує врегулювання шляхом прямих переговорів. Він вказав на надзвичайну важливість досягнення домовленості про мінімальні загальні принципи, щоб запобігти подальшим людським жертвам.
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Він також заявив про "історичну можливість" розпочати переговори РФ та України, висловивши рішучу підтримку переговорам як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.
- 15 травня у Туреччині мали б відбутися переговори між Україною і РФ на рівні лідерів, однак Путін не приїхав. Зеленський виконав свою обіцянку і прибув на зустріч із Ердоганом. Разом із ним до Туреччини приїхали міністри та представники усіх розвідок. Зокрема, прибув голова СБУ.
- За результатами переговорів із Ердоганом Зеленський вирішив відправити до Стамбула на зустріч із росіянами українських представників. Делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Хоча контрпартнера для нього там не буде.