Трамп: Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори в Туреччині, які відбуваються за відсутності президента Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, прямуючи до Абу-Дабі. Це - третя і остання зупинка його турне Близьким Сходом.

Трамп раніше заявляв, що поїде до Туреччини, якщо це переконає Путіна взяти участь у переговорах.

Раніше президент України Володимир Зеленський вимагав участі Путіна в переговорах. У Кремлі його участь спочатку не підтверджували, а ввечері 14 травня оголосили склад делегації, де Путіна немає.

Сьогодні, 15 травня, Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року. Тоді перемовний процес зупинився саме в Туреччині, і Росія зараз намагається представити нові зустрічі саме як продовження попередніх. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua.