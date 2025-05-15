Папі Римському передали ​списки українських полонених

Представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами східних католицьких церков.

Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"За сприяння Координаційного штабу та посольства України при Святому престолі та Мальтійському ордені представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами східних католицьких церков та передала Папі римському списки українських бранців", - йдеться в повідомленні.

Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.

"Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!", – сказав Папа Римський.