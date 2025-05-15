Чи відбудуться переговори України і Росії в Туреччині? Онлайн
Чи відбудуться переговори України і Росії в Туреччині? Онлайн
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
ГоловнаСвіт

Папі Римському передали ​списки українських полонених

Представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами східних католицьких церков. 

Папі Римському передали ​списки українських полонених
Фото: EPA/UPG

Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 

"За сприяння Координаційного штабу та посольства України при Святому престолі та Мальтійському ордені представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами східних католицьких церков та передала Папі римському списки українських бранців", - йдеться в повідомленні.

Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.

"Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!", – сказав Папа Римський.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies