Папа Лев XIV на першій пресконференції закликав відпустити ув'язнених журналістів

На своїй першій пресконференції Папа Римський Лев XIV закликав відпустити ув'язнених журналістів, передає The Times. Звернення до журналістів відбулося в Ватикані, у залі аудієнцій Павла VI.

Понтифік сказав, що церква бачить мужність у тих, хто захищає гідність, справедливість та право людей бути поінформованими, бо лише поінформовані люди можуть робити вільний вибір. Він наголосив на важливості свободи слова і преси.

"Страждання цих ув’язнених журналістів кидають виклик совісті народів та міжнародної спільноти, закликаючи всіх нас оберігати дорогоцінний дар свободи слова та преси", – сказав Лев XIV.