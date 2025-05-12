Папа Лев XIV на першій пресконференції закликав відпустити ув'язнених журналістів

На своїй першій пресконференції Папа Римський Лев XIV закликав відпустити ув'язнених журналістів, передає The Times. Звернення до журналістів відбулося в Ватикані, у залі аудієнцій Павла VI.
Понтифік сказав, що церква бачить мужність у тих, хто захищає гідність, справедливість та право людей бути поінформованими, бо лише поінформовані люди можуть робити вільний вибір. Він наголосив на важливості свободи слова і преси.
"Страждання цих ув’язнених журналістів кидають виклик совісті народів та міжнародної спільноти, закликаючи всіх нас оберігати дорогоцінний дар свободи слова та преси", – сказав Лев XIV.
- Сьогодні відбулася перша розмова українського президента і нового Папи Римського. Володимир Зеленський запросив понтифіка в Україну та повідомив, що розраховує на його сприяння в поверненні українських дітей додому.
- Папа Римський був обраний конклавом минулого тижня. На четвертому раунді голосувань 133 кардинали обрали новим очільником католицької церкви Роберта Френсіса Превоста – американця. У своєму першому недільному зверненні понтифік закликав до миру в Україні.
- Більше про нового Папу Римського читайте в матеріалі "Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?" та в матеріалі "Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?".