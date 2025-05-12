Тищенку пом'якшили запобіжний захід до нічного домашнього арешту

Народному депутату України Миколі Тищенку пом'якшили запобіжний захід із цілодобового нічного арешту до нічного. Про це з залу суду повідомляє кореспондентка Суспільного.
Його, а також колишнього поліцейського Богдана Писаренка звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідорзділу Головного управління розвідки міністерства оборони. Справу слухає Шевченківський районних суд Дніпра.
Прокурор на нинішньому засіданні клопотав про продовження обом підозрюваним чинного запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту. Адвокатка Писаренка Олена Чернова послалася на концепцію про права людини, за якою сукупний строк цілодобового домашнього арешту повинен становити не більше 6 місяців. У Писаренка він становив 11 місяців.
Адвокат Тищенка Євген Солодко також виступи проти продовження цілодобового домашнього арешту.
Суд призначив обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 6:00.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- У листопаді суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством.
- 17 грудня справу Тищенка скерували до суду.
- Тищенко в січні встиг сходити на роботу до Верховної Ради. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати запобіжний захід Тищенку. Однак засідання перенесли на 10-те через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.