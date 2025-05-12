Тищенку пом'якшили запобіжний захід до нічного домашнього арешту

Народному депутату України Миколі Тищенку пом'якшили запобіжний захід із цілодобового нічного арешту до нічного. Про це з залу суду повідомляє кореспондентка Суспільного.

Його, а також колишнього поліцейського Богдана Писаренка звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідорзділу Головного управління розвідки міністерства оборони. Справу слухає Шевченківський районних суд Дніпра.

Прокурор на нинішньому засіданні клопотав про продовження обом підозрюваним чинного запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту. Адвокатка Писаренка Олена Чернова послалася на концепцію про права людини, за якою сукупний строк цілодобового домашнього арешту повинен становити не більше 6 місяців. У Писаренка він становив 11 місяців.

Адвокат Тищенка Євген Солодко також виступи проти продовження цілодобового домашнього арешту.

Суд призначив обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 6:00.

Справа Тищенка