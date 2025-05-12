Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості

НАБУ і САП не коментуватимуть хід і результати слідчих дій у кримінальних провадженнях, а інформуватимуть суспільство про результати слідства на етапі, коли слідчі і прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення про підозру. Відповідне повідомлення САП опублікувала стосовно оприлюдненої в медіа інформації про проведення обшуків у посадовців Національної гвардії, зокрема в її командувача Олександра Півненка.

Про результати розслідування у згаданих журналістами кримінальних провадженнях і ухвалені на їх підставі рішення НАБУ і прокуратура повідомлять офіційними каналами комунікації. У САП підкреслили, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість.

"Наголошуємо, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість тих чи інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчі дії насамперед означають перевірку версій і спрямовані на збір доказів, які можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину або причетності конкретних осіб", – йдеться у повідомленні.

У суботу ZN.UA із посиланням на власні джерела повідомило, що НАБУ 9 і 10 травня провели обшуки в посадовці НБУ, зокрема в командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

У МВС того ж дня повідомили про відсторонення шістьох керівників ланки матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

На тлі повідомлень про слідчі дії з заявами на захист Півненка виступили українські військові, зокрема командир корпусу "Азов" Денис Прокопенко. "Я можу стверджувати, що бригадний генерал Півненко робить все можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним для виконання бойових завдань на фронті, дослуховується до конструктивних пропозицій знизу, звертає увагу на проблемні моменти, намагаючись оперативно вирішити їх. Ми вчимося у нього, а він вчиться у нас", – сказав він.