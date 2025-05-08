​НАБУ повідомило нову підозру фігурантці справи про підкуп Кубракова

Ексдиректорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві. Загальний розмір неправомірної вигоди - більше 3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року директорка ДП за підписання договорів про надання під забудову земельної ділянки, яка належить державі, на умовах, що не відповідають законодавству, отримала від пов’язаних з одним із київських забудовників осіб неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання 2 квартир.

Після підписання договорів директоркою державного підприємства її син та наближена особа набули у власність квартири у столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової в понад 5 разів.

На сьогодні дії колишньої керівниці ДП кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадуємо, що ВАКС уже розглядає справу за обвинуваченням директорки ДП, власника товариства-забудовника та їхнього пособника у спробі підкупу віце-прем’єр міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з метою нерозірвання згаданих договорів і сприяння в їх реалізації.

Деталі справи