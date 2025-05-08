Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
ГоловнаСуспільствоЖиття

​НАБУ повідомило нову підозру фігурантці справи про підкуп Кубракова

Ексдиректорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві.

​НАБУ повідомило нову підозру фігурантці справи про підкуп Кубракова
Фото: Сергей Нужненко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві. Загальний розмір неправомірної вигоди - більше 3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року директорка ДП за підписання договорів про надання під забудову земельної ділянки, яка належить державі, на умовах, що не відповідають законодавству, отримала від пов’язаних з одним із київських забудовників осіб неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання 2 квартир.

Після підписання договорів директоркою державного підприємства її син та наближена особа набули у власність квартири у столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової в понад 5 разів. 

На сьогодні дії колишньої керівниці ДП кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Нагадуємо, що ВАКС уже розглядає справу за обвинуваченням директорки ДП, власника товариства-забудовника та їхнього пособника у спробі підкупу віце-прем’єр міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з метою нерозірвання згаданих договорів і сприяння в їх реалізації. 

Деталі справи

  • Між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та забудовником була низка договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.Усвідомлюючи, що є підстави для розірвання цих договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства запропонував хабар Кубракову. Йшлося про 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
  • Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем’єра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
  • Торік у листопаді НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства Сушон. 
  • Згодом суд відправив забудовника під арешт з можливість внести 100 млн грн застави.
  • У березні минулого року в справі з'явився ще один підозрюваний - це пособник, який забезпечив переказ коштів зі свого рахунку на рахунок "довіреної особи" Кубракова.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies