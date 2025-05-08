​НАБУ повідомило нову підозру фігурантці справи про підкуп Кубракова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві. Загальний розмір неправомірної вигоди - більше 3 млн грн.
Про це повідомила пресслужба САП.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року директорка ДП за підписання договорів про надання під забудову земельної ділянки, яка належить державі, на умовах, що не відповідають законодавству, отримала від пов’язаних з одним із київських забудовників осіб неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання 2 квартир.
Після підписання договорів директоркою державного підприємства її син та наближена особа набули у власність квартири у столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової в понад 5 разів.
На сьогодні дії колишньої керівниці ДП кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадуємо, що ВАКС уже розглядає справу за обвинуваченням директорки ДП, власника товариства-забудовника та їхнього пособника у спробі підкупу віце-прем’єр міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з метою нерозірвання згаданих договорів і сприяння в їх реалізації.
Деталі справи
- Між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та забудовником була низка договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.Усвідомлюючи, що є підстави для розірвання цих договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства запропонував хабар Кубракову. Йшлося про 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
- Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем’єра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
- Торік у листопаді НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства Сушон.
- Згодом суд відправив забудовника під арешт з можливість внести 100 млн грн застави.
- У березні минулого року в справі з'явився ще один підозрюваний - це пособник, який забезпечив переказ коштів зі свого рахунку на рахунок "довіреної особи" Кубракова.