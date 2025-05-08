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На Харківщині внаслідок удару російського дрону по автомобілю постраждали троє жінок

Сьогодні близько 7:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. 

На Харківщині внаслідок удару російського дрону по автомобілю постраждали троє жінок
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Харківщини – сьогодні вранці внаслідок ворожого удару дроном по автомобілю постраждали троє жінок.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

"8 травня близько 7:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю «Renault Sandero», який рухався по дорозі біля с. Великі Проходи Харківського району. Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено", – йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин росіян.

Учора, під час третьої за добу хвилі атаки з 14:30 по 20:30, Росія атакувала Україну 31 ударним безпілотником та безпілотниками-імітаторами. Підтверджено збиття 20 "шахедів".
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