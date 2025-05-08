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За добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 961 970 військових. 

За добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 961 970 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 961970 (+1200) осіб 
  • танків ‒ 10782 (+2) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10) 
  • артилерійських систем – 27552 (+50) 
  • РСЗВ – 1379 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1156 (+1) 
  • літаків – 372 (+0) 
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141) 
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120) 
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (+2).

Дані уточнюються. 
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