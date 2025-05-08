За добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 961 970 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 961970 (+1200) осіб
- танків ‒ 10782 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10)
- артилерійських систем – 27552 (+50)
- РСЗВ – 1379 (+1)
- засоби ППО ‒ 1156 (+1)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141)
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+2).
Дані уточнюються.