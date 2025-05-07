Зеленський: українська пропозиція припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі

Саме від Росії світ не бачить жодної відповіді, крім нових ударів.

Українська пропозиція припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі, ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора”, - запевнив президент України.

Він наголосив, що санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і правосуддя світу теж буде працювати. Багато в чому, на жаль, правосуддя буде працювати повільно, але невідворотно.

Сьогодні Головком Сирський доповів щодо активних українських дій на території Курської та Бєлгородської областей.

Володимир Зеленський підкреслив, що Сили оборони захищають українську землю від ворожої активності в прикордонні.