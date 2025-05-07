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На Покровському напрямку Сили оборони за тиждень ліквідували 130 окупантів та понад 20 мотоциклів

Попри великі втрати серед особового складу, ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ.

На Покровському напрямку Сили оборони за тиждень ліквідували 130 окупантів та понад 20 мотоциклів
Фото: НГУ

На Покровському напрямку українські військові упродовж минулого тижня ліквідували 130 окупантів та їхню мототехніку. 

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Російські окупанти дедалі частіше використовують кросові мотоцикли, намагаючись «нащупати» слабкі місця в нашій обороні. Але даремно: кожна спроба маневреного прориву закінчується для них катастрофою. Накат за накатом, група за групою — горе-байкери вирушають у свої останні "покатушки", — ідеться у повідомленні.

За тиждень підрозділи окремої бригади морської піхоти ЗСУ знищили понад 130 окупантів та більше ніж 20 одиниць мототехніки.

"Попри великі втрати серед особового складу, ворог продовжує заганяти штурмові групи на м’ясо, без жодного результату.Наші воїни тримають стрій. Продовжуємо методично нищити нечисть у степах українського Донбасу. Працюємо!" — додають військові.

  • На Курщині оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ уразили рідкісну РЛС російської армії "Заслон". Крім того, українські бійці уразили дві вогнеметні системи на Донеччині. 
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