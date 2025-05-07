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Ворожа армія застосувала 30 дронів по Нікопольському районі Дніпропетровщини

Пошкоджена інфраструктура Нікопольщини.

Ворожа армія застосувала 30 дронів по Нікопольському районі Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія атакувала дроонами та била з артилерії по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Три десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Найчастіше російська війська застосовували БпЛА, декілька разів били з важкої артилерії. Тероризували Нікополь, а ще населені пункти Покровської та Марганецької громад", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських атак пошкоджень зазнала інфраструктура,  шість приватних будинків, три гаражі, декілька легкових автівок. 

Без загиблих та постраждалих.

Надвечір через влучання безпілотника у Нікополі зайнялась квартира у багатоповерхівці. Вогонь загасили.  

Уранці агресор поцілив fpv-дроном по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Виникла пожежа, яку оперативно приборкали.
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