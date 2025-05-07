Уряд спростив алгоритм проходження ВЛК – уже не потрібен підпис керівника ТЦК

Особи з інвалідністю, наприклад, зможуть проходити огляд лише добровільно.

Чернівецький обласний ТЦК та СП, черга на ВЛК

Кабінет Міністрів спростив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та посилив права громадян.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті Міноборони.

За новими правилами, електронні направлення на ВЛК більше не вимагатимуть обов’язкового накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо людина сама виявила бажання пройти комісію.

Також відтепер ТЦК заборонили направляти на ВЛК осіб з інвалідністю. Вони зможуть проходити огляд лише добровільно — наприклад, якщо мають намір служити за контрактом.

Крім цього, уряд уточнив перелік документів, які дають право на відстрочку жінкам і чоловікам, що утримують трьох і більше дітей до 18 років.

Черногоренко зазначила, що зміни допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК, люди зможуть заощадити час, а працівники ТЦК — зменшити кількість адміністративної роботи.