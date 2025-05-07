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Уряд спростив алгоритм проходження ВЛК – уже не потрібен підпис керівника ТЦК

Особи з інвалідністю, наприклад, зможуть проходити огляд лише добровільно.

Уряд спростив алгоритм проходження ВЛК – уже не потрібен підпис керівника ТЦК
Чернівецький обласний ТЦК та СП, черга на ВЛК
Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

Кабінет Міністрів спростив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та посилив права громадян. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, йдеться на сайті Міноборони.

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За новими правилами, електронні направлення на ВЛК більше не вимагатимуть обов’язкового накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо людина сама виявила бажання пройти комісію.

Також відтепер ТЦК заборонили направляти на ВЛК осіб з інвалідністю. Вони зможуть проходити огляд лише добровільно — наприклад, якщо мають намір служити за контрактом.

Крім цього, уряд уточнив перелік документів, які дають право на відстрочку жінкам і чоловікам, що утримують трьох і більше дітей до 18 років.

Черногоренко зазначила, що зміни допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК, люди зможуть заощадити час, а працівники ТЦК — зменшити кількість адміністративної роботи.

  • Від початку запуску реформи військово-лікарської комісії електронних направлень у Резерв+ згенерували вже близько 100 тис, повідомила минулого місяця в інтерв’ю LB.ua Катерина Черногоренко.
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