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Українці згенерували вже понад 100 тис. електронних направлень на ВЛК — Черногоренко

Українці згенерували вже понад 100 тис. електронних направлень на ВЛК — Черногоренко
Чоловіки у черзі d Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

Від початку запуску реформи військово-лікарської комісії електронних направлень у Резерв+ згенерували вже близько 100 тис, повідомила в інтерв’ю LB.ua Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“⁠Військовозобов’язані згенерували через Резерв+ близько 100 тисяч направлень на ВЛК. Щодо електронного кабінету — з 1 квітня в системі вже працюють близько 1 000 військово-лікарських комісій по всій країні”, — пояснила заступниця міністра.

Таким чином, за її словами, тепер результат ВЛК автоматично надсилається в реєстр Оберіг, а оператору ТЦК не доводиться вносити всі дані власноруч.

“На радарах держава бачить, що людина не загубилася, що вона виконала всі зобов’язання і її смикати повістками не треба”, — додала Черногоренко.

Як зазначили в Міноборони, планується, що людина зможе пройти всю процедуру, не взаємодіючи з ТЦК. Втім, наразі на документах для проходження комісії ще потрібно отримувати підпис у Територіальному центрі комплектування. Наразі цифрова команда МО чекає внесення змін до 402 наказу.

Нагадаємо, перший етап реформи ВЛК запустили в кінці січня 2025 року. Тоді в застосунку Резерв+ запрацювали електронні направлення на проходження лікарів. 

З 1 квітня запустили електронні кабінети ВЛК, куди одразу вносять дані про військовозобов’язаних. 

Влітку Міноборони з Міністерством охорони здоров’я планують запустити другий етап реформи — дати можливість військовозобов’язаним проходити ВЛК у будь-якій державній чи приватній лікарні на їхній вибір.

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