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Викрили харків'янина, який за $13 000 допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації

Чоловіка звинувачують у виготовленні фальшивої довідки про відстрочку від мобілізації, зняття з розшуку та подальше переправлення особи у ЄС. 

Викрили харків'янина, який за $13 000 допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації
Затрмианий харків'янин
Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили та припинили "роботу" 31-річного мешканця Харкова, якого підозрюють у допомозі чоловікам ухилятися від мобілізації.

Про це повідомили у ДПСУ. 

У ході спеціального слідчого експерименту було задокументовано факт передачі 13 000 доларів США за надання незаконних "послуг": виготовлення фальшивої довідки про відстрочку від мобілізації до Збройних Сил України, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку та подальше незаконне переправлення особи через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

  • На Львівщині керівника АТП звинувачують у тому, що він "працевлаштовував" водіїв-міжнародників і переправляв їх за кордон.
  • Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА). 
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