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Уночі Росія атакувала трьома ракетами і 96 БпЛА

Захисники збили 42 дрони, ще 47 – локаційно ліквідували. 

Три українські області постраждали внаслідок нічного повітряного удару Росії: Харківська, Дніпропетровська та Черкаська. По Херсонській області ворог вдарив протикорабельною ракетою "Онікс" з окупованого Криму, а по Миколаївській – двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Пуски дронів росіяни провели з Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (Росія) і Гвардійського (Крим). Загалом було 96 безпілотників, повідомили Повітряні сили. 

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", – йдеться у повідомленні.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили в Facebook

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