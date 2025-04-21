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На Чернігівщині затримали агентку, яка намагалася допомогти РФ перерізати логістику Сил оборони

Жінка встановлювала "відеопастки", щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ на Чернігівщині.

На Чернігівщині затримали агентку, яка намагалася допомогти РФ перерізати логістику Сил оборони
Затримана російська агентка
Фото: СБУ

На Чернігівщині правоохоронці затримали зрадницю, яка встановлювала "відеопастки", щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України", – йдеться у повідомленні СБУ. 

Під "прицілом" ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського ГРУ. За допомогою "відеопастки" ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та "пройшов повз" українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.

Військові контррозвідники СБУ зірвали ворожі наміри. Після покрокового документування злочинів агентки її затримали на гарячому, коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта Укрзалізниці.

Додатково під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським гру.

За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала "легкі гроші" у телеграмі, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки РФ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • На Чернігівщині ще один агент російської воєнної розвідки отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, фігурант готувався до фізичної ліквідації українських воїнів на території регіону.
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