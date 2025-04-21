На Одещині затримали фейкових працівників ТЦК, які викрали і побили чоловіка

Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту і почали вимагати у нього документи.

На Одещині троє чоловіків у військовій формі побили місцевого жителя та заштовхали його в салон свого автомобіля, вимагаючи надати документи.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Інцидент трапився на дорозі поблизу міста Чорноморськ. Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії супроводжували побиттям", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий встиг повідомити про подію на спецлінію 102. Співробітники поліції встановили місцезнаходження заявника і з’ясували, що викрадачі не мають жодного відношення до служби в ТЦК та СП, натомість вони є членами однієї з місцевих громадських організацій, яка не наділена владними повноваженнями для здійснення мобілізації.

Поліцейські вилучили у фігурантів автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства.

Зловмисниками виявились мешканці Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років. Їм повідомлено про підозру в самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу), а також - у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому (ч. 2 ст. 146 ККУ). Відповідно до санкцій статей, фігурантам загрожує до п’яти років в’язниці.