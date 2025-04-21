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ПЦУ налічує близько 9 000 релігійних громад, - Епіфаній

Наразі у війську є велика потреба в капеланах, присутність яких особливо важлива в умовах бойових дій.

ПЦУ налічує близько 9 000 релігійних громад, - Епіфаній
Фото: EPA/UPG

Православна церква України на сьогодні налічує близько дев'яти тисяч релігійних громад.

Про це заявив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Укрінформ.

"Практично кожна з наших парафій - а сьогодні їх налічується близько дев'яти тисяч релігійних громад - перетворилася на маленький гуманітарний хаб, де збирають та розподіляють допомогу тим, хто її потребує", - зазначив він.

За словами Митрополита, зараз у війську є велика потреба у капеланах, присутність яких особливо важлива в умовах бойових дій.

"Тому ми всіляко підтримуємо військових через капеланське служіння. На сьогодні існують різні його форми - від соціального служіння до медичних капеланів, які перебувають у лікарнях і госпіталях, надаючи духовну та моральну підтримку пораненим і всім, хто цього потребує. Ми робимо все можливе, хоча іноді бракує ресурсів, аби охопити усіх, хто потребує цієї допомоги", - наголосив Епіфаній.

  • Із 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 1 502 релігійні громади.  Станом на 1 січня 2024 в Україні функціонувало 8 295 релігійних організацій, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 075 громад (3 400 із них – юридичні особи) і 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).
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