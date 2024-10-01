Ця вишиванка була відтворена в 2022-му році майстринею зі Львова для Чернівецького музею вишиванки.

Фото: pomisna.info Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час літургії в Успенській церкві у Львові, 1 жовтня 2024 року.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію у старовинній, 400-літній Успенській церкві у Львові.

Про це повідомляє Пресслужба Київської Митрополіі ПЦУ.

В день свята Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і в День українського козацтва Митрополит Епіфаній звершував службу в новому святковому вбранні. Якщо уважно придивитися до графітово-білого візерунку, можна впізнати точно копію вишивки з "вишиванки Бандери".

Фото: pomisna.info Божественна літургію в Успенській церкві у Львові, 1 жовтня 2024 року.

Фото: pomisna.info Божественна літургія в Успенській церкві у Львові, 1 жовтня 2024 року.

Фото: pomisna.info Божественна літургія в Успенській церкві у Львові, 1 жовтня 2024 року.

Фото: pomisna.info Божественна літургія в Успенській церкві у Львові, 1 жовтня 2024 року.

Сама "вишиванка Бандери" була відтворена в 2022-му році майстринею зі Львова для Чернівецького музею вишиванки. Відтворена за фотографією, де Степан Бандера позує у вишиванці. Це - єдина така фотографія, що зберігалася.

Фото: скриншот з відео/ Уніан Відтворена майстринею 'вишиванка Бандери' поряд із історичним фото Степана Бандери

Простий мотив сорочки швидко став популярним і тепер використовується для вишивок, принтів тощо. Таку "вишиванку Бандери" має, зокрема колишній Головком, нині - посол України у Великобританіі Валерій Залужний.

Митрополит Епіфаній вже не вперше використовує національні мотиви для особливого літургійного вбрання. Так на Різдво 2023 року, він звершував першу службу ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі у вбранні з червоно-чорною вишивкою на білому тлі. Тоді така стилізація традиційного облачення приємно вразила багатьох українців, які залишали відповідні дописи у соцмережах.

В подальшому вбрання також використовувалося для особливих випадків. Після сьогоднішньої служби у Львові колекція унікальних шат поповнилася.

Фото: pomisna.info Митрополит під час богослужіння на Різдво, 7 січня 2023 року.

Напередодні Митрополит Епіфаній зустрівся зі студентами Львівського національного університету природокористування, де навчався Бандера.

У 2019 році Епіфанію присвоїли почесного доктора в цьому університеті. Під час промови Митрополит наголосив, що українці мають за честь, коли їх називають нащадками героя українського національного визвольного руху Степана Бандери.

"Історія університету засвідчує, з-поміж його випускників було багато тих, які насправді, не словом, а ділом, любили свою українську землю та її народ. Серед них варто відзначити та згадати генія українського національного і націєтворчого духу Степана Бандеру. Він є славним випускником саме вашого університету. І коли нас називають бандерівцями, то ми цим пишаємося", – зазначив тоді владика.