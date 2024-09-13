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​ПЦУ спростувала міф про "нещасливий" день п'ятницю 13-го

Назва такої фобії – параскаведекатріафобія, і пішла вона не з нашої культури, вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо.

​ПЦУ спростувала міф про "нещасливий" день п'ятницю 13-го
Ілюстративне фото
Фото: www.peacecalendar.net

Православна церква України спростувала популярний мів про те, що п'ятниця 13-ти є нещасливим днем. 

Про це йдеться в роз'ясненні пресслужби ПЦУ.

"Звичайно, що не варто. Це черговий забобон, який свідчить лише про слабкість віри і невпевненість у власних силах. Жодні цифри, як і дні тижня, місяця чи календарного року, не несуть у собі жодної «магічної сили» та не впливають на наше життя ані негативно, ані позитивно. «Хорошими» днями чи «поганими» робимо їх ми, люди. І якщо захотіти, то і п՚ятницю, 13-те, можна зробити дуже щасливим та корисним днем", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що назва такої фобії – параскаведекатріафобія, і пішла вона не з нашої культури, вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо.

"Також є міфи, які намагаються пов’язати це «нещасливе» число до біблійної історії. Наприклад, що нібито сатана був «13-м ангелом». Але це неправда, оскільки ангелів є незлічима кількість, і їх просто неможливо порахувати. Також намагаються прив’язати, нібито Іуда-зрадник був тринадцятим на Тайній вечері. Так, ми знаємо, що на ній був присутній Господь Ісус Христос і Його 12 найближчих учнів-апостолів. Але хто саме з них був 13-м, і звідки, з якого краю потрібно вести таку «лічбу»?", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що в деяких інших культурах комбінація числа і дня тижня для невдалих днів інша: у Греції, Румунії та іспаномовних країнах це не п'ятниця, а вівторок 13-го. В Італії "нещасливим" є число 17. Китайці та японці вважають нещасливими числа 4 і 9, а в Індії не люблять 8.

  • Раніше ПЦУ також спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою.
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