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Данія напряму профінансувала виробництво української техніки на понад 50 млн євро, - Умєров

Данія стала першою країною, яка почала інвестувати у розбудову оборонної промисловості України.

Данія напряму профінансувала виробництво української техніки на понад 50 млн євро, - Умєров
Рустем Умєров зустрівся з данським колегою
Фото: Рустем Умєров

Сьогодні, 13 вересня, відбулась зустріч міністрів оборони України та Данії.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Данія стала першою країною, яка почала інвестувати у розбудову оборонної промисловості України - ми називаємо це “Данською моделлю”, - зазначив Умєров. 

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Міністр оборони України уточнив, що Данія напряму профінансувала виробництво української техніки на понад 50 млн євро. 

Рустем Умєров зауважив, що росіяни щодня запускають по Україні до 150 авіабомб, і щоб це припинити, Україні необхідно посилити ППО.

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