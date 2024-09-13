Данія напряму профінансувала виробництво української техніки на понад 50 млн євро, - Умєров

Данія стала першою країною, яка почала інвестувати у розбудову оборонної промисловості України.

Сьогодні, 13 вересня, відбулась зустріч міністрів оборони України та Данії.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Данія стала першою країною, яка почала інвестувати у розбудову оборонної промисловості України - ми називаємо це “Данською моделлю”, - зазначив Умєров.

Міністр оборони України уточнив, що Данія напряму профінансувала виробництво української техніки на понад 50 млн євро.

Рустем Умєров зауважив, що росіяни щодня запускають по Україні до 150 авіабомб, і щоб це припинити, Україні необхідно посилити ППО.