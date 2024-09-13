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Росіяни вбили двох та поранили дев’ять мешканців Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 13 вересня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Лебединська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Глухівська, Путивльська, Шалигинська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 84 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 177 вибухів.

Зокрема, по Ямпільській громаді ворог вдарив КАБами, внаслідок чого двоє цивільних людей загинули, 9 поранених, серед них одна дитина.

Також КАБами росіяни вдарили по Лебединській, Свеській, Глухівській та Путивльській громадам.

Миропільську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та FPV-дронами, а Білопільську - КАБами, РСЗВ та БпЛА.

По Краснопільській та Новослобідській громадам загарбники били артилерією, мінометами, та дронами.

Есманьську та Великописарівську громади атакували дронами та мінометами, а Дружбівську - дронами, КАБами та артилерією.

По Середино-Будській громаді російські військові вдарили дронами, а по Шалигинській - БпЛА, артилерією та РСЗВ.