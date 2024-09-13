Зеленський заявив, що за лічені місяці можна знищити російські ППО, логістику і пускові установки ракет. Але є умова

За кілька місяців можна знищити всі позиції, які Росія використовує для атак по Україні, але потрібна можливість використовувати по РФ далекобійну зброю.

Як заявив на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії Володимир Зеленський, українська сторона і партнери знають "усі точки" в РФ.

"І ми, і наші партнери абсолютно точно знають усі точки, у яких Росія збирає сили для ударів. Всі. Знають, де розташована російська ППО. Якщо хтось не знає з партнерів, ми можемо поділитися цією інформацією. І на які позиції виводяться пускові установки російських ракет і які маршрути логістики критичні для російського окупаційного контингенту. Все це можна знищити за лічені місяці", - заявив глава держави.

Президент наголосив, що Україні потрібен дозвіл від партнерів використовувати по Росії далекобійну зброю.

"Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові обʼєкти та яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що логістика зброї в Росії та майданчики для російських ударів "просто, на жаль, поки що недосяжні для наших захисників, для наших захисних ударів".

"У нас є ефективні дрони. Але дронами не зробиш усього того, що мають зробити ракети. І навіть артилерію Путін може взяти більш ніж достатньо та відносно дешево в Північній Кореї, коли для України кожен оборонний пакет – це досягнення", - додав Президент.