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Зеленський заявив, що за лічені місяці можна знищити російські ППО, логістику і пускові установки ракет. Але є умова

Україні потрібен дозвіл бити далекобійною зброєю по військових цілях у РФ.

Зеленський заявив, що за лічені місяці можна знищити російські ППО, логістику і пускові установки ракет. Але є умова
Володимир Зеленський на зустрічі Ялтинської європейської стратегії
Фото: ОПУ

За кілька місяців можна знищити всі позиції, які Росія використовує для атак по Україні, але потрібна можливість використовувати по РФ далекобійну зброю.

Як заявив на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії Володимир Зеленський, українська сторона і партнери знають "усі точки" в РФ.

"І ми, і наші партнери абсолютно точно знають усі точки, у яких Росія збирає сили для ударів. Всі. Знають, де розташована російська ППО. Якщо хтось не знає з партнерів, ми можемо поділитися цією інформацією. І на які позиції виводяться пускові установки російських ракет і які маршрути логістики критичні для російського окупаційного контингенту. Все це можна знищити за лічені місяці", - заявив глава держави.

Президент наголосив, що Україні потрібен дозвіл від партнерів використовувати по Росії далекобійну зброю.

"Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові обʼєкти та яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що логістика зброї в Росії та майданчики для російських ударів "просто, на жаль, поки що недосяжні для наших захисників, для наших захисних ударів". 

"У нас є ефективні дрони. Але дронами не зробиш усього того, що мають зробити ракети. І навіть артилерію Путін може взяти більш ніж достатньо та відносно дешево в Північній Кореї, коли для України кожен оборонний пакет – це досягнення", - додав Президент.

  • Днями Україну відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен і глава британського МЗС Девід Леммі. Очікувалося, що Блінкен приїде з дозволом Вашингтона використовувати американську зрою для атак по РФ. Але офіційно таких пропозицій не прозвучало.
  • Видання The Guardian з посиланням на джерела у британському уряді згодом написало, що Британія ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по території Росії, але публічно про це не оголошуватимуть.
  • У виступі на зустрічі Ялтинської європейської стратегії Зеленський згадав про цю зустріч із Блінкеном і Леммі та висловив сподівання "на результат від наших партнерів".  
  • 12 вересня Зеленський на пресконференції з президентом Литви сказав, що доки союзники думають, чи дозволяти бити по військових цілях у Росії, вона вже перетягла ці цілі далі.
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