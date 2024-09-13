На Херсонщині за колабораціонізм та виправдовування збройної агресії РФ судитимуть окупаційного "міністра освіти"

Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

У Херсонській області судитимуть за колабораціонізм та виправдовування збройної агресії РФ проти України громадянина РФ, який на час окупації очолив так зване "Міністерство освіти і науки Херсонської області".

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У липні 2022 року підозрюваний прибув на ТОТ Херсонщини та обійняв посаду "міністра освіти та науки Херсонської області". У захоплених навчальних закладах він запроваджував російські стандарти освіти. На уроках дітям розповідали про культуру та ідеологію РФ. Крім того, фейковий "міністр" анонсував поїздки школярів до окупованого Криму та регіонів Росії, йдеться у дописі.

Він також давав інтерв'ю для пропагандистських медіа, в яких висловлював підтримку діям окупантів. А під час масових заходів, влаштованих на ТОТ області, закликав учнів українських закладів освіти навчатись за російськими програмами.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення.