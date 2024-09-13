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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення

Окупанти цілили по житлових кварталах.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення
Архівне фото
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Архангельське, Берислав, Веселе, Новодмитрівка, Монастирське, Томина Балка, Кізомис, Комишани, Станіслав, Садове, Степове, Одрадокам'янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Придніпровське, Трудолюбівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в територію агропідприємства, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі. 

Як повідомляло ОУВ "Таврія", росіяни намагаються зайняти сіру зону на островах біля лівого берегу Дніпра.

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