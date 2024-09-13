На війні з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець

На війні з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон світу, багаторазовий чемпіон України з панкратіону Ярослав Стрілець.
Про це повідомив Спортивний комітет України.
Ярославу Стрільцю виповнився 21 рік. Він добровольцем пішов боронити країну, коли йому було 19 років.
“До своєї справи – що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті - він завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і найпершим в усьому. Він ставив перед собою найвищу планку: стати абсолютним чемпіоном світу. Та коли російські орди вдерлися до рідної країни, цю мрію довелося відкласти. І, як виявилося, - назавжди”, - йдеться у повідомленні.
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