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Росіяни обстріляли ринок на ТОТ Херсонщини

Повідомляється про мінімум одного загиблого внаслідок цього обстрілу. 

Росіяни обстріляли ринок на ТОТ Херсонщини
Нова Каховка (ілюстративне фото)
Фото: Вікторія Рощина

Російські окупанти влаштували чергову провокацію на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Цього разу російські військові обстріляли ринок в тимчасово окупованій Новій Каховці.

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Повідомляється про мінімум одного загиблого внаслідок цього обстрілу. 

“Аналіз воронок і того, що говорять місцеві, призводить до висновку, що вогонь був із самої Нової Каховки”, - написав Соболевський, і наголосив, що ЗСУ ретельно обирають цілі і не працюють в зонах скупчення цивільних. 

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