Росіяни обстріляли ринок на ТОТ Херсонщини

Російські окупанти влаштували чергову провокацію на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Цього разу російські військові обстріляли ринок в тимчасово окупованій Новій Каховці.
Повідомляється про мінімум одного загиблого внаслідок цього обстрілу.
“Аналіз воронок і того, що говорять місцеві, призводить до висновку, що вогонь був із самої Нової Каховки”, - написав Соболевський, і наголосив, що ЗСУ ретельно обирають цілі і не працюють в зонах скупчення цивільних.