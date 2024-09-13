У той же час вони допомагали збивати іранську зброю Ізраїлю.

Володимиру Путіну та його оточенню війна в Україні все ще вигідна, але вони повинні відчути всі проблеми, які це вторгнення приносить, вважає український президент Володимир Зеленський.

Війна повинна стати "суттєво важчою" для Росії. Тільки так можна її примусити сприйняти, що війну доведеться завершувати на умовах міжнародного права, сказав президент у виступі на YES (відео опубліковано Офісом президента).

"Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і «шахедів» у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів", – зазначив він.

Коли Україна порушує це питання з міжнародними партнерами, цієї теми уникають.

"Та бояться навіть сказати «ми працюємо над цим». Просто бояться цих слів. Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських «шахедів». Це принизливо для демократичного світу", – підкреслив Зеленський.