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Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників

Серед них – Леніє Умєрова і Віктор Івчук. 

Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Фото: Зеленський у Telegram

До України повернулися ще 49 полонених. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед них – Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". 

"Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", – повідомив президент.

Керівниця патронатної служби Повідомила, що серед обміняних – 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" Нацгвардії. Вони повертаються додому після понад 2 років полону. 

"«Азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок", – сказала вона. 

Україна повернула додому 49 полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Україна повернула додому 49 полонених
Україна повернула додому 49 полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Україна повернула додому 49 полонених

Звільнили 15 воїнів НГУ, 13 військовослужбовців ВМС, чотирьох військовослужбовців ДПСУ, шістьох військовослужбовців ЗСУ, двох – з ТрО, сімох цивільних, двох поліцейських. 

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