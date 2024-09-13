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Команда Міжнародного кримінального суду оглянула катівні, які росіяни облаштували на Харківщині

"Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком піднімали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями".

Команда Міжнародного кримінального суду оглянула катівні, які росіяни облаштували на Харківщині

Команда Міжнародного кримінального суду у супроводі прокурорів оглянула катівні, облаштовані російськими військовими під час окупації Харківської області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

“Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Бренда Дж. Голліс разом зі своєю командою та начальником Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрієм Бєлоусовим оглянули катівні”, ‒ зазначили у прокуратурі.

Начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що прокурори спільно з іншими правоохоронцями виявили на Харківщині 25 катівень. 

“Зібрані докази свідчать про те, що до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком піднімали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями”, ‒ зазначив він.

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Прокурори МКС збирають та аналізують докази катувань цивільних осіб у регіоні.

“Наша плідна співпраця з МКС продовжується. Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом. Всі. І це обовʼязково буде. Питання лише часу”, – наголосив Юрій Бєлоусов.

У серпні Офісі генпрокурора повідомили про ідентифікацію шістьох російських військових, які катували цивільних на Харківщині навесні 2022 року.

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