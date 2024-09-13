Росіяни вдарили по Шосткинському районі Сумщини, є загиблі

Сьогодні вранці росіяни завдали авіаційний удар по Ямпільський громаді Шосткинського району Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Ворог скинув КАБи по цивільній інфраструктурі, зафіксовано 4 вибухи.
Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, шестеро отримали поранення, зокрема одна дитина.
В Офісі генпрокурора повідомили, що, зокрема, загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем.
Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.
Наслідки атаки уточнюються.
- Російські окупанти за минулу добу завдали 140 ударів по Сумщині, внаслідок чого загинула одна цивільна людина.