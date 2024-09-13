Це четвертий центр в Сумській області і 36-й в Україні.

У Конотопі відкрився центр рекрутингу української армії.

Про це повідомляє Міноборони України.

Відтепер отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна за адресою: проспект Червоної Калини, 13 у приміщенні ЦНАПу або за телефоном: +38 (098) 091 7383. Центр працює в понеділок, середу та п'ятницю з 8:00 до 15:00, а у вівторок та четвер з 8:00 по 17:00.

Це четвертий центр в Сумській області, який було відкрито у співпраці Міністерства оборони України, обласних та районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Всього в Україні станом на 13 вересня працює 36 центрів рекрутингу української армії.

Рекрутуватися можуть особи з 18 до 60 років. Для медиків, психологів та людей від 18 до 25 років передбачено контракт строком 1 рік.

Детальну інформацію про адреси та графік роботи центрів рекрутингу української армії можна дізнатися за адресою.