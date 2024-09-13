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Уночі Росія атакувала Одеську область дронами

Поранень зазнав 74-річний чоловік. 

Уночі Росія атакувала Одеську область дронами
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Одесу і Одеський район ударними дронами. 

Росіяни випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Майже годину тривала напружена бойова робота протиповітряної оборони, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. 

"Внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці", – сказав він.

Очільник обласної адміністрації закликав оперативно реагувати на тривогу і спускатися в укриття.

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