​У Миколаєві уламки російського дрона впали на територію продовольчого підприємства, сталася пожежа

Росіяни вночі намагалися атакувати Миколаїв ударними безпілотниками. У результаті роботи сил та засобів протиповітряної оборони, уламки збитого БпЛА впали на територію продовольчого підприємства, де сталася пожежа.
Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.
Наразі рятувальники пожежу ліквідували. Постраждалих немає.
"Обстежуємо прилеглу територію для перевірки, чи пошкоджено житловий сектор", - додав Сєнкевич.
Нагадаємо, днями СБУ затримала жінку, яка наводила російські ракети на Миколаїв.