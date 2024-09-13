​У Миколаєві уламки російського дрона впали на територію продовольчого підприємства, сталася пожежа

Росіяни вночі намагалися атакувати Миколаїв ударними безпілотниками. У результаті роботи сил та засобів протиповітряної оборони, уламки збитого БпЛА впали на територію продовольчого підприємства, де сталася пожежа.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

Наразі рятувальники пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

"Обстежуємо прилеглу територію для перевірки, чи пошкоджено житловий сектор", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, днями СБУ затримала жінку, яка наводила російські ракети на Миколаїв.