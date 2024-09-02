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СБУ затримала жінку, яка наводила російські ракети на Миколаїв

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. 

СБУ затримала жінку, яка наводила російські ракети на Миколаїв
Фото: СБУ

У Миколаєві затримали ще одну інформаторку воєнної розвідки Росії - колишню бухгалтерку місцевого підприємства. Вона збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Ворога передусім цікавилизаводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу. Щоб уразити ці об'єкти "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Жінка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. Потрібні об'єкти жінка фіксувала на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє. Отриману інформацію вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника ГРУ. Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і завчасно затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами. Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). 

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. 

Раніше також повідомлялося, що в Миколаєві ворожий агент під виглядом кур’єра шпигував за морською піхотою ЗСУ.

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