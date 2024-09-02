Підозру отримали три людини, які переправили Дмитрука за кордон

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Молдови.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до т.з Придністров’я.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет з’єднань мобільних операторів зв’язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми.

У результаті встановлено, що 23 серпня Дмитрук незаконно перетнув держкордон в напрямку Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПСУ. "Операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.

Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини.

Фото: ДБР

Близько п’ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

"Наразі встановлені всі особи, які організовували «втечу», у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, «бізнес» з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік", - зазначили в ДБР.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом заочно, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.