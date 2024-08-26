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Верховна Рада заявила, що нардеп Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся"

Підозру йому підписали уже після того, як він виїхав. 

Верховна Рада заявила, що нардеп Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся"
Артем Дмитрук
Фото: antikor.com.ua

Парламент не відправляв народного депутата Артема Дмитрука в закордонне відрядження. Відповідне повідомлення опублікували в Facebook Верховної Ради 26 серпня – через добу після появи даних про те, що той виїхав з України.

Артем Дмитрук встиг виїхати до того, як йому оголосили підозру. За даними УП, парламентар, прихильник нещодавно заборонених в Україні релігійних організацій країни-агресора, поїхав до Молдови. 

Після цього генпрокурор підписав Дмитруку про підозру у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричиненні потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Всі ці злочини були скоєні рік і два роки тому, але підозру підписали лише зараз, та ще й після виїзду нардепа.

За фактом незаконного перетину кордону нардепом у ДБР відкрили провадження. 

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