Байден: війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною

Президент США Джо Байден у День незалежності України заявив, що війна з РФ закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною.
Про це глава держави написав у соцмережі X.
“Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою”, – написав Байден.
- Нещодавно Пентагон оприлюднив склад нового пакета безпекової допомоги Україні. До пакета входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.
- Видання The Washington Post повідомило, що у Білому домі обговорюють, чи потрібно скоригувати підтримку України через операцію в Курській області. Пентагон запитав українців, що їм потрібно, щоб зробити свій гамбіт успішним, але жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль прийнято не було.