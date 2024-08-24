Байден: війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною

Президент США Джо Байден у День незалежності України заявив, що війна з РФ закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

“Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою”, – написав Байден.