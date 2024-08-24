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Байден: війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною

Президент США поздоровив Україну з Днем незалежності.

Байден: війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у День незалежності України заявив, що війна з РФ закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною.

Про це глава держави написав у соцмережі X. 

“Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою”, – написав Байден.

  • Нещодавно Пентагон оприлюднив склад нового пакета безпекової допомоги Україні. До пакета входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.
  • Видання The Washington Post повідомило, що у Білому домі обговорюють, чи потрібно скоригувати підтримку України через операцію в Курській області. Пентагон запитав українців, що їм потрібно, щоб зробити свій гамбіт успішним, але жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль прийнято не було.
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