Люди не постраждали.

Сьогодні, 24 серпня, внаслідок ворожих атак на Нікопольщину є руйнування інфраструктури та житла.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА. Бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Люди цілі. Однак пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки і господарська споруда. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія. А ще – вантажівка, газогін і лінія електропередач. Сталося кілька пожеж.