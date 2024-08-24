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Внаслідок ворожих атак на Нікопольщину є руйнування інфраструктури та житла

Люди не постраждали.

Внаслідок ворожих атак на Нікопольщину є руйнування інфраструктури та житла
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Сьогодні, 24 серпня, внаслідок ворожих атак на Нікопольщину є руйнування інфраструктури та житла. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА. Бив по райцентру, Покровській,  Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Люди цілі. Однак пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки і господарська споруда. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія. А ще – вантажівка, газогін і лінія електропередач. Сталося кілька пожеж.

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