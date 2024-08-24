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Хакери української розвідки заблокували десятки ресурсів промислових обʼєктів Росії, – ЗМІ

Зокрема, росіяни масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг «Ростелеком» та мобільних операторів «MTC» та «Білайн». Також під атакою сервіси «Яндекс».

Хакери української розвідки заблокували десятки ресурсів промислових обʼєктів Росії, – ЗМІ
Фото: Reuters

Головне управління розвідки Міноборони України атакувало російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету, а також інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів Росії, повідомляє “Бабель” із посиланням на джерела. 

Хакери вразили 33 сервери та 283 службових компʼютерів промислових обʼєктів, знищили 15 хмарних та файлових сховищ та ліквідували 21 веб-сайт. Загальний обсяг знищеної інформації — близько 70 терабайтів. На місці знищених веб-ресурсів хакери залишили «заглушки» на підтримку України.

Росіяни масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг «Ростелеком» та мобільних операторів «MTC» та «Білайн». Також під атакою сервіси «Яндекс». Усі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

Крім цього, під атакою десятки ресурсів великих промислових обʼєктів Росії. Це мережева інфраструктура автозаводу «Чайка-сервіс» (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), компанія «Контур-НИИРС» (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), Інститут електронних керуючих машин імені І.С. Брука» (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

Під атакою також хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера «Mail.ru», VDSina, інтернет-провайдера «Квідекс», компанії «Національні кабельні мережі», «Центральний телеграф» та інші. Уражено щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

Нагадаємо, декілька днів тому українські хакери “зламали” низку російських телеканалів і показали правду про війну. Канали вимушено припинили мовлення.

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