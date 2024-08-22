Станом на ранок 22 серпня із 9 зламаних телеканалів лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу. Мовлення інших каналів лишається заблокованим.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів Росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів, а саме "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ", "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській".

Джерела наголошують, що це не завадило кіберфахівцям ГУР у збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Відтак, низка телеканалів були змушена припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки. Про це свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу. Мовлення інших каналів лишається заблокованим.

Керівництво каналу "Пєрвоуральськ ТВ" зробило офіційну заяву.

“Прямий ефір телеканалу зазнав хакерської атаки. Зловмисники отримали доступ до прямого ефіру та запустили несанкціоновані відеоматеріали, що суперечать політиці телеканалу. Зараз наші фахівці вживають усіх необхідних додаткових заходів безпеки. У зв'язку з цим до 11.00 22 серпня мовлення буде припинено. Ми вже звернулися до правоохоронців за фактом злочину та зафіксували правопорушення”, – йдеться у повідомленні російського телеканалу.